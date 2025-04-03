Столичные ветеринары спасли собаку с кошачьим когтем в глазу

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

В Москве ветеринары спасли собаку по кличке Бургундия, которая две недели ходила с кошачьим когтем в глазу. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

В Советскую ветклинику к офтальмологу привели французского бульдога после безрезультатного лечения в сторонней клинике: воспаление и покраснение глаза не проходило. При осмотре ветеринар нашла и вытащила из конъюнктивы кошачий коготь.

По словам хозяев, 6-месячная собака ранее встретилась на улице с котом. Между ними произошла небольшая перепалка, однако владельцы не придали этому значения.

"А тем временем коготь, оставленный в глазу собаки, едва не привел к печальным последствиям", – добавили в "Мосветобъединении".

Ранее столичные ветеринары извлекли из кишечника сфинкса Коди резинового динозавра. Хозяева обратились в клинику с жалобами на многократную рвоту питомца. Инородный предмет был обнаружен после проведения УЗИ. Коди прооперировали и вытащили игрушку, после чего он прошел курс восстановительной терапии.