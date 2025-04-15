Московские ветеринары спасли проглотившего нитку кота

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Врачи Донской ветеринарной клиники спасли кота по кличке Наполеон, проглотившего нитку, которая протянулась через весь пищевод. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосветобъединения.

10-месячный питомец поступил в больницу с жалобами на многократную рвоту, поэтому его незамедлительно направили на УЗИ, где специалист обнаружил инородное тело.

Исследование показало, что нитка зацепилась за язык и прошла почти через весь пищеварительный тракт кота. В связи с этим было решено провести операцию. В ней участвовали хирург и УЗИ-диагност. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и длинную нитку успешно извлекли.

Как рассказали в пресс-службе клиники, Наполеон завершил послеоперационную реабилитацию и сейчас находится в хорошем состоянии.

После случившегося ветеринарные специалисты напомнили, что нитки представляют собой одно из самых опасных инородных тел, способных серьезно травмировать внутренние органы или даже привести к их разрыву.

"Если питомец проглотил нитку, ленточку, мишуру и подобные им предметы, категорически нельзя тянуть за них и вытаскивать самостоятельно, нужно экстренно доставить животное к ветврачу", – заключили в Мосветобъединении.

Ранее столичные ветеринары извлекли из кишечника сфинкса Коди резинового динозавра. При поступлении у кота также наблюдалась многократная рвота. Инородный предмет был обнаружен после проведения УЗИ. Коди прооперировали и вытащили игрушку, после чего он прошел курс восстановительной терапии.

Еще один случай спасения произошел в клинике в Вешняках. Там врачи помогли 7-месячному щенку Олесе, которая проглотила игольницу с булавками. Владельцы кавалер-кинг-чарльз-спаниеля сразу заметили, что их питомец съела опасный предмет, после чего поспешили обратиться за помощью.