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Новости

17 февраля, 13:00

Город

Белка поселилась возле детского сада в Крылатском

Белка поселилась возле детского сада в Крылатском

Москвичи показали кадры с белкой, которая поселилась около детского сада

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

На западе Москвы белка каждое утро приходит встречать детей около сада. Грызун наблюдает за малышами с дерева и иногда спускается.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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