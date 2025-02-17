Белка поселилась возле детского сада в Крылатском

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

На западе Москвы белка каждое утро приходит встречать детей около сада. Грызун наблюдает за малышами с дерева и иногда спускается.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.