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06 февраля, 11:30

Город

Панда Катюша из Московского зоопарка устроила забег по вольеру с елкой

Панда Катюша из Московского зоопарка устроила забег по вольеру с елкой

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, посетители Московского зоопарка засняли, как панда Катюша носится по вольеру с елкой. После этого она повисла на бревнах на большой высоте вниз головой.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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