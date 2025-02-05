Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 11:30

Культура

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, о чем он бы спросил Бога

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, о чем он бы спросил Бога

"Это Москва. Инфраструктура": как устроен МХТ имени Чехова

"Культура за 100 секунд": на катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес"

"Культура за 100 секунд": акция "Калейдоскоп чудес" пройдет на ВДНХ

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Выставка монументального искусства столицы открылась в Музее Москвы

В Москве объявили лауреатов кинопремии "Золотой орел"

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный признался, что хотел бы спросить у Бога, с чего все началось и как устроен мир. По его словам, это помогло бы ему реализовать все что угодно.

При этом Запашный подчеркнул, что не подразумевает материальные цели.

Большое интервью с Аскольдом Запашным выйдет в среду, 5 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурарелигиявидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика