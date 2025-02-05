Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, о чем он бы спросил Бога

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный признался, что хотел бы спросить у Бога, с чего все началось и как устроен мир. По его словам, это помогло бы ему реализовать все что угодно.

При этом Запашный подчеркнул, что не подразумевает материальные цели.

Большое интервью с Аскольдом Запашным выйдет в среду, 5 февраля, в эфире телеканала Москва 24.