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13 февраля, 07:45

Общество

Курильские острова накрыл мощный снегопад

Курильские острова накрыл мощный снегопад

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Курильские острова уже несколько дней остаются под ударом стихии. Обильные снегопады и штормовой ветер привели к тому, что морские волны заливают мосты и дороги. Больше всего пострадал остров Итуруп. По прогнозам синоптиков, ситуация может ухудшиться к вечеру 13 февраля.

Тюменские коммунальщики попали в британские СМИ из-за видео, на котором косят траву на заснеженном газоне. В городе объяснили, что это профилактика весенних пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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