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02:27

Происшествия

Восемь снарядов времен ВОВ были ликвидированы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО Мособлпожспас"

Сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспаса" ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Можайском муниципальном округе, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

О боеприпасах сообщили местные жители, которые обнаружили их недалеко от деревень Маклаково и Новоселки.

Прибывшие на место работники взрывотехнической группы идентифицировали боеприпасы как семь 50 миллиметровых минометных мин и один 122 миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

Боеприпасы были вывезены в безопасное место в специальном контейнере и там ликвидированы.

Ранее в Волоколамском муниципальном округе был также обнаружен снаряд времен ВОВ. О боеприпасе в службу экстренных вызовов 112 сообщил тракторист, который нашел его во время сельскохозяйственных работ в поле рядом с селом Осташево.

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происшествия

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