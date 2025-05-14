Восемь снарядов времен ВОВ были ликвидированы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО Мособлпожспас"

Сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспаса" ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Можайском муниципальном округе, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

О боеприпасах сообщили местные жители, которые обнаружили их недалеко от деревень Маклаково и Новоселки.

Прибывшие на место работники взрывотехнической группы идентифицировали боеприпасы как семь 50 миллиметровых минометных мин и один 122 миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

Боеприпасы были вывезены в безопасное место в специальном контейнере и там ликвидированы.

Ранее в Волоколамском муниципальном округе был также обнаружен снаряд времен ВОВ. О боеприпасе в службу экстренных вызовов 112 сообщил тракторист, который нашел его во время сельскохозяйственных работ в поле рядом с селом Осташево.



