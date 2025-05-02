Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 03:56

Происшествия

Снаряд времен ВОВ ликвидировали в Волоколамске

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО Мособлпожспас"

Взрывотехники ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны в Волоколамском муниципальном округе 1 мая, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

О боеприпасе в службу экстренных вызовов 112 сообщил тракторист, который обнаружил его во время сельскохозяйственных работ в поле рядом с селом Осташево.

Прибывшие на место работники взрывотехнической группы идентифицировали боеприпас как 82-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны. Удаленность от населенного пункта позволила специалистам ликвидировать боеприпас на месте.

Ранее в лесу Смоленской области обезвредили дрон ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале. По информации губернатора, на месте происшествия работали оперативные службы.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика