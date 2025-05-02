Снаряд времен ВОВ ликвидировали в Волоколамске

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО Мособлпожспас"

Взрывотехники ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны в Волоколамском муниципальном округе 1 мая, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

О боеприпасе в службу экстренных вызовов 112 сообщил тракторист, который обнаружил его во время сельскохозяйственных работ в поле рядом с селом Осташево.

Прибывшие на место работники взрывотехнической группы идентифицировали боеприпас как 82-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны. Удаленность от населенного пункта позволила специалистам ликвидировать боеприпас на месте.

Ранее в лесу Смоленской области обезвредили дрон ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале. По информации губернатора, на месте происшествия работали оперативные службы.