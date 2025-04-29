В лесу Смоленской области обезвредили дрон ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В лесу около деревни Пискарево Дорогобужского района Смоленской области был обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.

По информации губернатора, на месте происшествия работали оперативные службы. В настоящее время дрон разминировали.

В связи со случившимся Анохин призвал жителей региона при обнаружении обломков сбитых беспилотников не прикасаться к ним. Об их местоположении нужно сразу сообщить в экстренные службы по телефону 112.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над регионами России.

В зоне СВО Воздушно-космические силы (ВКС) успешно ликвидировали самолет Су-27, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Вместе с тем средства ПВО уничтожили 7 управляемых авиабомб JDAM американского производства и 189 беспилотников.