Юрист Соловьев: за попытку отравления зверей в Московском зоопарке грозит штраф или тюрьма

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Задержанному за попытку отравления зверей в Московском зоопарке может грозить штраф или тюрьма. Об этом сообщает RT, ссылаясь на заслуженного юриста России, доктора юридических наук и профессора Ивана Соловьева.

По словам эксперта, обращение с животными регулируется Федеральным законом.

"Установлена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность установлена в статье 8.52 КоАП России – жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния", – рассказал юрист.

Соловьев подчеркнул, что при административной ответственности для физического лица предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Уголовная ответственность предполагает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Последняя мера наступит в том случае, если действия повлекли гибель или увечья животного. Комментируя ситуацию в Московском зоопарке, юрист отметил, что преступление совершено "с особым цинизмом" в месте, где содержат животных.

О попытке отравить зверей в столичном зоосаде стало известно 27 мая. Работники нашли в вольерах рысей и леопарда таблетки, в которых, как было установлено позже, содержалась валерьянка.

По камерам удалось установить, что их подбросил мужчина. Подозреваемый задержан правоохранителями. Он рассказал, что купил валерьянку около дома, а кинул ее в вольер к животным, чтобы "привести их в чувство".

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что звери после случившегося будут дополнительно обследованы. Прокуратура начала проверку.

