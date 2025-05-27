Неизвестный попытался отравить зверей в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Неизвестный мужчина пытался отравить животных из Московского зоопарка. О произошедшем в своем телеграм-канале рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, таблетки неизвестного происхождения были найдены во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером. При этом по камерам наблюдения видно, как неизвестный преступник бросает их через ограждения.

Как отметила Акулова, по данному факту было начато внутреннее расследование. Кроме того, все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности преступника.

"Немедленно инициируем взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела <…> Мы не исключаем, что за этим стоит чей-то умысел, и если это так – те, кто стоял за этим человеком, также понесут ответственность", – сказала гендиректор зоопарка.

Она добавила, что сейчас специалисты проводят полную проверку всех вольеров, а также экспертизу обнаруженных веществ.

"Если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу – последствия могли быть необратимыми. Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории – усилена", – подчеркнула Акулова, добавив, что зоопарк сделает все возможное, чтобы преступник ответил перед судом.

Она подчеркнула, что зоосад – территория закона, для защиты подопечных используются все правовые механизмы. С теми, кто посягает на жизнь животных, не может быть никаких компромиссов, указано в материале.

"Благополучие наших животных – это наша главная ценность и ответственность", – заключила Акулова.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке проводят служебное расследование после инцидента со змеей. 10 апреля она укусила сотрудника зоопарка во время искусственного кормления. На место произошедшего незамедлительно вызвали три бригады скорой помощи, однако спасти работника не удалось.