Подброшенные животным в столичном зоопарке таблетки содержали валерьянку

Таблетки, которые мужчина подкинул животным в Московском зоопарке, содержали валерьянку. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали и доставили в полицию. У него была изъята упаковка с препаратом и отправлена на исследование. Мотивы действий подозреваемого устанавливаются, добавила Волк.

Сам мужчина рассказал, что купил валерьянку около дома, а кинул ее в вольер к животным, чтобы "привести их в чувство".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, задержанный находится на учете в психоневрологическом диспансере. У него поставлен диагноз "шизофрения". Мужчина живет на западе Москвы, рассказал собеседник агентства.

Об инциденте в Московском зоопарке стало известно 27 мая. Сотрудники нашли во время планового осмотра вольеров, где обитают рыси и леопард, таблетки. По камерам удалось установить, что их подбросил мужчина.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что все животные после случившегося будут дополнительно обследованы.

Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.

