28 мая, 11:17Происшествия
Подброшенные животным в столичном зоопарке таблетки содержали валерьянку
Мужчину задержали и доставили в полицию. У него была изъята упаковка с препаратом и отправлена на исследование. Мотивы действий подозреваемого устанавливаются, добавила Волк.
Сам мужчина рассказал, что купил валерьянку около дома, а кинул ее в вольер к животным, чтобы "привести их в чувство".
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, задержанный находится на учете в психоневрологическом диспансере. У него поставлен диагноз "шизофрения". Мужчина живет на западе Москвы, рассказал собеседник агентства.
Об инциденте в Московском зоопарке стало известно 27 мая. Сотрудники нашли во время планового осмотра вольеров, где обитают рыси и леопард, таблетки. По камерам удалось установить, что их подбросил мужчина.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что все животные после случившегося будут дополнительно обследованы.
Прокуратура Москвы начала проверку по данному факту.
Прокуратура начала проверку после попытки отравления животных в Московском зоопарке