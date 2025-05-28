28 мая, 09:36Происшествия
Задержан подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке
Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
Правоохранители задержали подозреваемого, который пытался отравить животных в Московском зоопарке. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, задержан 43-летний житель столицы. Его уже доставили в отделение. Сейчас сотрудники полиции продолжают разбираться в случившемся.
О том, что мужчина пытался отравить животных в Московском зоопарке, стало известно во вторник, 27 мая. Сотрудники учреждения обнаружили во время планового осмотра вольеров, где обитают рыси и леопард Мизер, таблетки неизвестного происхождения. Их, как удалось установить по камерам видеонаблюдения, бросил мужчина.
По факту произошедшего зоосад начал внутреннюю проверку и передал все имеющиеся материалы следствию. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что все животные после случившегося будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории – усилена.
Столичная прокуратура тоже начала проверку по факту данного инцидента.
Подозреваемого в попытке отравить зверей в Московском зоопарке задержали