Прокуратура проверит инцидент с попыткой отравления зверей в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники прокуратуры проверяют инцидент в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил животным в вольер таблетки. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

Как, в свою очередь, уточнила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сейчас правоохранители принимают меры для установления личности злоумышленника, который пытался отравить животных. Будут выяснены мотивы его действий и обстоятельства произошедшего.

О произошедшем ранее рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, таблетки неизвестного происхождения были найдены во время планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером.

При этом запись с камер видеонаблюдения запечатлела момент, как неизвестный бросает таблетки через ограждения.

По данному факту было начато внутреннее расследование. Специалисты проводят полную проверку всех вольеров, а также экспертизу обнаруженных веществ. Зоопарк сделает все возможное, чтобы преступник ответил перед судом, подчеркнула Акулова.