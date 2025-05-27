27 мая, 21:15Происшествия
Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке
Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Безопасность на территории усилена, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.
По ее словам, в ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены таблетки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросил их через ограждения.
Зоопарк уже начал внутреннее расследование, взаимодействует и с правоохранительными органами. Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, животные будут дополнительно обследованы.
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