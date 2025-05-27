Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения. Безопасность на территории усилена, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, в ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены таблетки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросил их через ограждения.

Зоопарк уже начал внутреннее расследование, взаимодействует и с правоохранительными органами. Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, животные будут дополнительно обследованы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.