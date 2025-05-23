В Екатеринбурге школьницу с иконой не пустили на сдачу ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Екатеринбурге школьницу не пустили на сдачу ЕГЭ с иконой, так как данный предмет не входит в перечень допустимых на экзамене. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе городской администрации.

Организаторы ЕГЭ соблюдали требования российского законодательства, уточнили в мэрии.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала абсурдным требование оставить икону перед входом в кабинет для сдачи экзамена.

"Есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям", – высказалась она.

Основной период сдачи ЕГЭ начался в России 23 мая без сбоев и утечек экзаменационных материалов, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, выпускники в этот день сдадут историю, литературу и химию. В организации экзаменов приняли участие около 300 тысяч специалистов, а также свыше шести тысяч медработников.