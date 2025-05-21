Clarin: не менее трех человек погибли из-за наводнений в Аргентине

Фото: AP Photo/Rodrigo Abd

В Аргентине спасатели нашли тела трех человек, которые погибли из-за наводнений в пригородах столицы и в ряде других городов провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщает Clarin.

По данным газеты, одной из жертв стала работница фермы, которая упала с лошади в вышедший из берегов ручей в муниципалитете Рохас. Вместе с ней погиб пытавшийся ее спасти спутник. Их тела позже обнаружили в 2 километрах от места падения. Еще один погибший был найден в машине, которую унесло потоком воды.

Кроме того, еще два человека продолжают числиться пропавшими без вести.

Сильные дожди продолжались в провинции Буэнос-Айрес с 16 по 18 мая. За первые сутки в пострадавшем регионе выпало более 400 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что как минимум 12 человек погибли из-за сильных ливней в Сомали. По данным СМИ, несколько людей погибли в результате обрушения зданий. В столице Могадишо также велись поиски 11-летнего мальчика, которого унесло водой.

До этого на Ирландию обрушился шторм "Эовин". В результаты погиб мужчина. Также стихийное бедствие привело к отключению водоснабжения у 120 тысяч человек. Кроме того, более 160 тысячам человек перестал быть доступен интернет.