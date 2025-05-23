В Москве обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире

Сотрудники прокуратуры обнаружили в одной из московских квартир львенка. У его хозяина не было документов, которые подтверждают законность владения.

Животное нашли в Окружном проезде. Это самец азиатского льва, ему три месяца.

Сотрудники Росприроднадзора забрали хищника у хозяина. Его передали в подмосковный парк львов "Земля Прайда", где специалисты учат его есть мясо.

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