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23 мая, 13:15

Происшествия

В Москве обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире

В Москве обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире

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Сотрудники прокуратуры обнаружили в одной из московских квартир львенка. У его хозяина не было документов, которые подтверждают законность владения.

Животное нашли в Окружном проезде. Это самец азиатского льва, ему три месяца.

Сотрудники Росприроднадзора забрали хищника у хозяина. Его передали в подмосковный парк львов "Земля Прайда", где специалисты учат его есть мясо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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