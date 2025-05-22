Сбитый машиной лось скончался от полученных травм в Новосибирске

Фото: vk.com/ГКУ НСО "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"

Лось, которого сбила машина в Новосибирске, умер от полученных травм. Об этом РИА Новости сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Утром 22 мая в соцсетях распространились кадры с последствиями ДТП с участием лося. Животное неожиданно выбежало на проезжую часть, в результате чего на него наехал автомобиль Skoda. После столкновения лось не смог встать.

В областном главке МВД агентству подтвердили, что именно лось стал причиной ДТП на Выборной улице. Кроме того, в ведомстве рассказали, что животное получило травмы задних конечностей.

Однако спустя время, как уточнили в Минприроды Новосибирской области, лось скончался от полученных травм. На месте происшествия задействованы инспекторы ведомства, сотрудники ДПС и ветеринарная служба.

"Водитель с места происшествия не скрывался", – добавила представитель министерства.

18 мая в Истринском районе возле коттеджного поселка Княжье Озеро мужчина, находясь за рулем Subaru, наехал на лосенка. После случившегося животное больше суток не могло получить квалифицированную помощь. По факту ЧП полиция Подмосковья начала проверку.

Животное в скором времени отправили на лечение, а после – прооперировали. В подмосковном Минсельхозе уточнили, что лосенок поступил в ветклинику в обессиленном и тяжелом состоянии.

Врачи, которые спасли лосенка, назвали его Илюшей за богатырскую силу и рвение к жизни. Животное планировали после лечения направить в центр реабилитации "Лосиный остров". Вечером 20 мая он умер. Сердце лосенка не выдержало наркоза.

