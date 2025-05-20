Умер сбитый в Подмосковье лосенок

Фото: телеграм-канал Readovka

Лосенок, который был сбит машиной на трассе в Московской области, умер. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ветеринаров.

Уточняется, что сердце пострадавшего животного не выдержало наркоза.

ДТП с участием лосенка произошло в воскресенье, 18 мая, в районе Истры. Животное сутки пролежало без помощи около обочины. Полицейские и другие службы организовали по данному факту проверку.

Животное в итоге поступило в ветклинику в тяжелом состоянии – температура его тела упала до 35 градусов, он был обессилен. Лосенка прооперировали, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Однако в национальном парке "Лосиный остров", куда должны были перевезти животное на реабилитацию, говорили, что его состояние слабое.