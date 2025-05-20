Нацпарк "Лосиный остров": сбитый машиной лосенок слишком слаб для перевозки

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Пострадавший в ДТП в Подмосковье лосенок пока еще не готов к перевозке на реабилитацию из-за ослабленного состояния, передает пресс-служба нацпарка "Лосиный остров".

"С лечащими ветеринарами осмотрели животное, обсудили план лечения. Судя по его ослабленному состоянию, о новой транспортировке говорить преждевременно, животное должно окрепнуть", – отмечается в публикации.

Несмотря на это, на Лосиной биостанции уже все готово к прибытию нового обитателя, подчеркнули в пресс-службе. Специалисты выбрали для животного место в тихом и спокойном уголке, а ветеринары согласовали план действий.

"Ожидаем новостей, как прошла вторая операция по восстановлению и укреплению костей поврежденных конечностей. Она покажет, сколько времени может потребоваться на дальнейшее лечение и когда животное можно готовить к переезду", – заключили в учреждении.

ДТП с участием лосенка произошло 18 мая. Животное сутки пролежало без помощи около обочины. Проверку организовали полицейские, а также специалисты других служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю.

В результате животное поступило в ветклинику в тяжелом состоянии – температура его тела упала до 35 градусов, он был обессилен. К настоящему моменту лосенка прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

