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20 мая, 22:15

Политика

С 1 сентября в России запретят держать дома более 120 видов животных

С 1 сентября в России запретят держать дома более 120 видов животных

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С начала осени в силу вступает обновленный список животных, которых нельзя содержать дома. В перечень попал 121 вид – от каракуртов и дикобразов до кобр, гепардов, львов и морских млекопитающих. Закон касается и крупных рептилий, а также приматов и птиц.

Нарушителям грозят штрафы, конфискация питомцев и уголовная ответственность – если животное нанесет вред окружающим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеполитикаобществовидеоАлексей Лазаренко

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