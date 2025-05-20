С 1 сентября в России запретят держать дома более 120 видов животных

С начала осени в силу вступает обновленный список животных, которых нельзя содержать дома. В перечень попал 121 вид – от каракуртов и дикобразов до кобр, гепардов, львов и морских млекопитающих. Закон касается и крупных рептилий, а также приматов и птиц.

Нарушителям грозят штрафы, конфискация питомцев и уголовная ответственность – если животное нанесет вред окружающим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.