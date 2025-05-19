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19 мая, 19:15

Происшествия

Машина сбила лося в Подмосковье

Машина сбила лося в Подмосковье

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Жители Подмосковья пытаются спасти от гибели лося, которого сбила машина. У него переломаны ноги, он не может ходить и два дня лежит в траве возле коттеджного поселка "Княжье озеро". Люди обратились в Госохотинспекцию, где заявили, что животное лечить не будут, а застрелят. Теперь неравнодушные с плакатами по очереди его охраняют.

На ситуацию уже обратила внимание гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она обратилась к властям Подмосковья с требованием организовать помощь раненому лосю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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