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29 апреля, 12:15

Происшествия

Новости регионов: на Шпицбергене белый медведь подошел к жилому поселку

Новости регионов: на Шпицбергене белый медведь подошел к жилому поселку

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На Шпицбергене белый медведь подошел к жилому поселку. По словам очевидцев, хищник искал еду и приблизился к мужчине. Спугнуть животное выстрелами в воздух не получилось – спастись удалось только на снегоходе. По данным сотрудников местной угольной компании, визиты медведей в последнее время участились, но пострадавших пока нет.

В Сочи мощный оползень разрушил дорогу и отрезал село Измайловка от внешнего мира. Десятки тонн грунта сошли вниз по склону. Причины природного явления не названы. Местные жители опубликовали кадры, на которых видно: проехать по оставшейся части дороги невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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