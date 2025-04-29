Новости регионов: на Шпицбергене белый медведь подошел к жилому поселку

На Шпицбергене белый медведь подошел к жилому поселку. По словам очевидцев, хищник искал еду и приблизился к мужчине. Спугнуть животное выстрелами в воздух не получилось – спастись удалось только на снегоходе. По данным сотрудников местной угольной компании, визиты медведей в последнее время участились, но пострадавших пока нет.

В Сочи мощный оползень разрушил дорогу и отрезал село Измайловка от внешнего мира. Десятки тонн грунта сошли вниз по склону. Причины природного явления не названы. Местные жители опубликовали кадры, на которых видно: проехать по оставшейся части дороги невозможно.

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