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24 апреля, 22:30

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Проект "Четвероногий друг" открылся на фестивале "Пасхальный дар"

Проект "Четвероногий друг" открылся на фестивале "Пасхальный дар"

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Проект "Четвероногий друг" открылся на фестивале "Пасхальный дар". Цель акции – рассказать о том, как важно помогать не только людям, но и животным. Две сотни собак и кошек из столичных приютов будут ждать новых хозяев на Цветном бульваре.

Кроме того, проводится акция "Корзина добра" по сбору корма и необходимых вещей, которые отправят в приюты. Горожане могут прийти туда со своими питомцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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