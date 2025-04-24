В МАИ установят памятник кошке, прожившей в стенах вуза более 20 лет

В Московском авиационном институте установят памятник кошке Мусе, прожившей в стенах вузах более 20 лет. Любимица студентов и преподавателей ушла из жизни на этой неделе.

Как рассказали в вузе, к Мусе так привыкли, что никто уже и не помнит, когда именно она там появилась и почему ее так назвали. Долгие годы кошка свободно гуляла по вузу, встречала будущих студентов в приемной комиссии и иногда посещала занятия. Студенты подкармливали ее лакомствами и верили, что если погладить Мусю перед сессией, она принесет удачу.

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