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01 апреля, 17:15

Происшествия

Блогеру из Москвы, который выбросил своего кота из окна, предъявлено обвинение

Блогеру из Москвы, который выбросил своего кота из окна, предъявлено обвинение

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Блогеру из Москвы, который выбросил своего кота с четвертого этажа, предъявлено обвинение. Ранее 40-летний мужчина жаловался, что уход за животным якобы требует слишком много времени и денег.

Все, что происходило, он снял на камеру телефона и выложил в Сеть. Кот выжил, но получил травмы. Прокуратура продолжает устанавливать обстоятельства жестокого обращения с животным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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