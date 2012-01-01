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25 февраля, 12:03

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Ветврач Кузина развеяла семь мифов о стерилизации домашних животных

Ведет к ожирению и сокращает жизнь? Главные мифы о стерилизации домашних животных

Всемирный день стерилизации домашних животных отмечается в последний вторник февраля – в 2025 году он выпал на 25-е число. Несмотря на то что процедура важна для здоровья питомцев, далеко не каждый владелец считает ее необходимой. Вместе с экспертом разбираемся, какие стереотипы о стерилизации ошибочны и почему отказ от нее может быть смертельно опасным.

Миф 1: перед стерилизацией питомец должен произвести потомство хотя бы раз "для здоровья"

Фото: 123RF/leoschka

Беременность и роды оказывают серьезную нагрузку на организм животного. Поэтому мнение, что спаривания "для здоровья" существуют, ошибочно, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина.

В период беременности могут обостряться хронические или скрытые патологии, а у современных породистых собак и кошек увеличен риск патологических родов.
Надежда Кузина
ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники

Также необходимо принимать во внимание, что родившихся щенков или котят потом нужно пристроить в хорошие руки. Не факт, что раздать получится всех, напомнила Кузина.

Миф 2: если в доме кошка и ее сын-котенок, их не нужно стерилизовать, поскольку они родственники

У котов нет понятия о родственных связях. Это заставляет их воспринимать находящихся рядом самцов или самок в качестве конкурента или партнера для спаривания, предупредила ветврач.

"Матери перестают узнавать своих котят после отъема и могут вступать с ними в близкородственные половые связи. В результате часто на свет рождается потомство с врожденными патологиями", – указала она.

Предотвратить попытки размножаться ограничением контактов не получится. Даже если содержать питомцев в разных комнатах, они все равно могут слышать и чувствовать запахи друг друга, объяснила Кузина.

"Это будет провоцировать гормональные всплески, которые не приводят к логичному началу беременности, но способствуют развитию воспалений и впоследствии онкологии", – отметила специалист.

Миф 3: стерилизация не нужна, если за питомцем постоянно присматривать

Фото: 123RF/olegdudko

Риск, что питомец вступит в нежелательную половую связь, сохраняется всегда. Постоянный контроль со стороны владельца в этом случае никак не поможет, рассказала эксперт.

Существует вероятность получения различных инфекций и венерических заболеваний, в том числе венерической саркомы (злокачественной опухоли, поражающей слизистые оболочки животного. – Прим. ред.), которая передается половым путем.
Надежда Кузина
ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники

Даже при отсутствии у животных незапланированных вязок на протяжении всей жизни актуальной остается и проблема развития заболеваний репродуктивной системы. Избежать всего этого этого без стерилизации не получится, сказала Надежда Кузина.

Миф 4: все стерилизованные животные имеют лишний вес

Кастрация или стерилизация вносит изменения в гормональный фон животного, но не влияет на его метаболизм, объяснила ветврач.

"Развитие ожирения связано с малоподвижным образом жизни и недостаточным количеством физических нагрузок. Также речь идет о несбалансированном питании с избытком калорий и нарушении обмена веществ", – сказала она.

Миф 5: кошка после стерилизации перестанет охотиться

Охотничий инстинкт у кошек обусловлен природой их поведения и превышает по своей силе половой, указала специалист.

"Охота в первую очередь необходима для выживания, а размножение – чтобы оставить потомство", – подчеркнула ветврач.

Миф 6: стерилизация после двухлетнего возраста бессмысленна, так как не влияет на развитие онкологии

Фото: 123RF/romanzaiets

Стерилизация собак после третьей течки или кошек после двух лет не влияет на риск развития только одного вида онкологии – рака молочных желез.

Если же стерилизовать питомца в раннем возрасте и до первой течки, у собак риск этого заболевания снижается на 99,5%, а у кошек – на 91%. Обратите внимание, что в пожилом возрасте 90% нестерилизованных/некастрированных животных умирают именно от рака молочных желез различного вида.
Надежда Кузина
ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники

Кроме того, стерилизация в любом возрасте значительно минимизирует или дает полную профилактику других опасных заболеваний. В их числе:

  • пиометра(воспаление матки). Возникает у 60% самок к 6–8 годам;
  • новообразования семенников. Характерна для 80% самцов к 8–10 годам;
  • ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия простаты). Ей страдают 60% кобелей средних и крупных собак старше 5–6 лет;
  • рак простаты. Встречается у 75% некастрированных самцов старше 10;
  • поликистоз яичников. Бывает у 95% самок любого возраста, в особенности у тех, которым дают гормональные препараты.

Также без стерилизации возрастает риск развития простатита. Им болеют 60% кобелей старше 5 лет, предупредила эксперт.

Миф 7: продолжительность жизни у стерилизованных животных меньше

Прошедшие процедуру животные живут в среднем на 20–25% дольше, заявила Надежда Кузина. По ее словам, стерилизация в возрасте 8–9 месяцев значительно профилактирует, а часто и исключает развитие большинства патологий репродуктивной системы.

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Лукинова Анна

животныеобществоистории

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