Москвичей призвали обезопасить своих домашних котов в сезон открытых окон

Весеннее тепло вскоре вернется в столицу, а вместе с этим начнется сезон открытых окон. В связи с этим хозяев котов призывают быть осторожнее. В конце марта в ветклиниках уже были первые обращения, связанные с высотными травмами у этих животных.

Врачи напоминают, что эти питомцы особенно любопытны и могут среагировать на пролетающую птицу или насекомых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.