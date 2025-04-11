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11 апреля, 07:45

Общество

Москвичей призвали обезопасить своих домашних котов в сезон открытых окон

Москвичей призвали обезопасить своих домашних котов в сезон открытых окон

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Весеннее тепло вскоре вернется в столицу, а вместе с этим начнется сезон открытых окон. В связи с этим хозяев котов призывают быть осторожнее. В конце марта в ветклиниках уже были первые обращения, связанные с высотными травмами у этих животных.

Врачи напоминают, что эти питомцы особенно любопытны и могут среагировать на пролетающую птицу или насекомых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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