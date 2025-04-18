Минэкологии Подмосковья: не стоит тревожить птиц во время гнездования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Министерство экологии Подмосковья призвало не шуметь и не включать громкую музыку в местах, где обитают птицы, это связано с тем, что с приходом весны у пернатых начинается период гнездования. Об этом пишет телеканал "360".

Как сообщили в ведомстве, гнездование у птиц длится с апреля по июль. Однако некоторые виды, такие как хищники, начинают этот процесс раньше. В этот период пернатые обустраивают гнезда, откладывают яйца, высиживают потомство и выкармливают птенцов.

Кроме того, ведомство призвало выгуливать собак на поводке. Также рекомендуется не трогать птенцов, которые выпали из гнезда.

В Минэкологии напомнили, что за уничтожение гнезд или отлов редких птиц предусмотрена административная ответственность.

В Москве из-за установления теплой погоды запели птицы, а с 1 апреля на природных территориях столицы установлен режим тишины. Он нужен для создания благоприятных условий в период размножения зверей и птиц.

Резкий шум, приближение человека или домашнего животного может заставить птицу покинуть гнездо. Поэтому птенцы рискуют оказаться без еды и родительского тепла. В особой зоне риска те птицы, которые вьют гнезда на земле или в низкой растительности.