На природных территориях столицы запели птицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице из-за установления теплой погоды запели птицы, а с 1 апреля на природных территориях Москвы установлен режим тишины. Об этом сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства города.

Особый режим действует до 31 июля. Он нужен для создания благоприятных условий в период размножения зверей и птиц. Дело в том, что весной птицы наиболее уязвимы, так как они обустраивают гнезда, откладывают яйца, высиживают потомство и вскармливают птенцов.

Резкий шум, приближение человека или домашнего животного может заставить птицу покинуть гнездо. Поэтому птенцы рискуют оказаться без еды и родительского тепла. В особой зоне риска те птицы, которые вьют гнезда на земле или в низкой растительности.

"Находясь вблизи гнезда, не стоит издавать громких звуков, включать музыку, шуметь или приближаться к птицам, а также выгуливать собак без короткого поводка и намордника", – напомнили в столичном департаменте.

Наиболее звучным и разнообразным пением в это время года отличаются зяблики и дрозды. Самцы зяблика исполняют трели для привлечения самок и для передачи сообщения другим птицам вида, что территория уже занята. Пение дрозда, особенно певчего и черного, можно опознать по череде свистящих и флейтовых фраз с паузами.

Птица зарянка издает характерные трели, часто звучащие на рассвете и в сумерках, напоминающие тихий ручеек. Пеночки поют просто, но ритмично – короткими повторяющимися звуками, а славки исполняют быструю и энергичную песню с щебечущими и свистящими элементами.

Ранее москвичей призвали не подкармливать уток, поскольку как они сами, так и их потомство может оказаться под угрозой. Подкормку птиц необходимо прекращать, когда в городе устанавливается стабильная плюсовая температура. Чрезмерное перекармливание грозит потерей естественных инстинктов, что в свою очередь влечет зависимость уток от человека.

