Депприроды сообщило о нашествии свиристелей на природных территориях Москвы

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

Нашествие свиристелей наблюдается на природных территориях Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Уточняется, что в течение последних семи дней стаи этих птиц были зафиксированы в городе дважды. В частности, около 40 особей были замечены в природно-историческом парке Останкино, а затем более 60 – в парке 850-летия Москвы.

Как отметили специалисты, в настоящий период свиристели совершают перелет из южных регионов в северные и останавливаются в Москве, чтобы набраться сил.

"Это ежегодное явление, и с незапланированной зимой оно не связано", – подчеркнули в департаменте.

Ранее в ТиНАО был впервые замечен малый, или тундровый, лебедь из Красной книги России. Этот вид птиц является самым миниатюрным среди своих сородичей. Он примерно в полтора раза меньше лебедя-шипуна, которого можно увидеть в столичных парковых водоемах.