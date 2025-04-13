13 апреля, 15:37Город
Депприроды сообщило о нашествии свиристелей на природных территориях Москвы
Фото: телеграм-канал "Это Москва"
Нашествие свиристелей наблюдается на природных территориях Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Уточняется, что в течение последних семи дней стаи этих птиц были зафиксированы в городе дважды. В частности, около 40 особей были замечены в природно-историческом парке Останкино, а затем более 60 – в парке 850-летия Москвы.
Как отметили специалисты, в настоящий период свиристели совершают перелет из южных регионов в северные и останавливаются в Москве, чтобы набраться сил.
"Это ежегодное явление, и с незапланированной зимой оно не связано", – подчеркнули в департаменте.
Ранее в ТиНАО был впервые замечен малый, или тундровый, лебедь из Красной книги России. Этот вид птиц является самым миниатюрным среди своих сородичей. Он примерно в полтора раза меньше лебедя-шипуна, которого можно увидеть в столичных парковых водоемах.
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