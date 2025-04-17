В Хамовниках заметили кошку, которая часами сидит на месте и выпрашивает еду

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в Хамовниках живет кошка, которая может часами сидеть на одном месте и выпрашивать еду. При этом у животного есть хозяева. Они расклеили объявления, в которых написали, что их питомица страдает расстройством пищевого поведения, а также умеет манипулировать людьми и вводить в транс.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.