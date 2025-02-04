В Дагестане кот более 7 лет живет на могиле своего хозяина

Видео: телеграм-канал Baza

В Дагестане кот больше семи лет живет на могиле своего хозяина. Как рассказала телеграм-каналу Baza местная жительница Хадижа, впервые она увидела животное еще в 2018 году.

По словам девушки, она пришла на могилу к старшему брату и недалеко от захоронения заметила кота. Родственники сказали Хадиже, что за несколько месяцев до этого там был похоронен хозяин кота, после чего животное поселилось на его могиле.

Собеседница издания отметила, что ей стало жалко кота и она забрала его к себе домой. Однако потом, когда он поел и поспал, стал проситься на улицу. Хадижа его выпустила и тот побежал на могилу хозяина.

С тех пор животное все время живет там. Местные жители назвали его Хатико, а также постоянно приносят ему еду.

По информации телеграм-канала, из-за жизни на улице под дождем и снегом кот часто болеет. У него развилась пневмония, сгнило ухо, испорчены зубы и печень. Хадижа отнесла животное к ветеринарам, которые его лечат в одной из клиник Махачкалы. В ближайшее время планируется отправить животное на лечение в Санкт-Петербург.

Кот все время находится в кислородной камере, поскольку без нее он задыхается. После лечения в Санкт-Петербурге животное хотят отдать новым хозяевам, которые согласились за ним ухаживать.

Ранее футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас обвинил московскую клинику в смерти своего кота. Спортсмен купил животное за миллион рублей в 2024 году. Недавно питомец стал хромать, его отвезли в частную ветклинику, однако после нескольких инъекций он погиб.

По словам ветеринаров, возможной причиной смерти стала аллергия на лекарства, передозировка или травмы внутренних органов.