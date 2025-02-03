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03 февраля, 23:30

Происшествия

Футболист обвиняет ветклинику в гибели питомца

Футболист обвиняет ветклинику в гибели питомца

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Футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас обвиняет столичную клинику в смерти своего кота. Спортсмен купил животное за миллион рублей в прошлом году. Недавно питомец стал хромать, его отвезли в частную ветклинику. После нескольких инъекций кот погиб.

По словам ветеринаров, возможно, причиной смерти стала аллергия на лекарства или передозировка препаратов, а также возможные травмы внутренних органов. Тем не менее владельцы решили не проводить вскрытие, но позже узнали, что кот был уже кремирован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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