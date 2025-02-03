Новости регионов: в Ленинградской области произошло ДТП с туристическим автобусом

В Ленинградской области произошло крупное ДТП на трассе "Нарва", где автобус столкнулся со снегоуборочной техникой. В результате столкновения погибли два человека, еще 13 были доставлены в больницу, среди них ребенок в тяжелом состоянии. Туристический автобус следовал из Таллина в Петербург. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

В Южно-Сахалинске прошла тренировка спасателей по поиску пострадавших под лавинами. Учения состоялись на горе Парковая, где с помощью специального оборудования и обученной собаки были найдены условные пострадавшие.

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