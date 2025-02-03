Трое погибли при взрыве кислородного баллона в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Следственный комитет Беларуси"

Взрыв, предположительно, кислородного баллона произошел в дачном доме в деревне Луговая Вирня Жлобинского района в Белоруссии. В результате взрыва погибли 35-летний мужчина и двое детей 1 и 3 лет, сообщается в телеграм-канале белорусского СК.

Еще два человека – супруга погибшего и его 6-летний сын – были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Следователи осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства взрыва.

Ранее мужчина поджег дом, внутри которого находились его бывшая жена и четверо детей, в поселке Балаганск Иркутской области. Между бывшими супругами произошел конфликт. В пылу ссоры мужчина взял канистру с бензином и вылил содержимое на пол в зале дома, после чего поджег и скрылся.

Еще один взрыв произошел до этого на нефтебазе в городе Жезказган в Казахстане. В результате него пострадали четыре человека. Сперва на нефтебазе загорелись три спецмашины, а после, до прибытия пожарных, произошел взрыв газа с последующим обрушением ангара. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание, площадь которого составила 100 квадратных метров.