РИА Новости: Галявиев хотел взрывом разрушить гимназию в Казани

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Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в 2021 году, планировал, что при нападении на учреждение его самодельное взрывное устройство полностью разрушит школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на на постановление суда.

"Из показаний осужденного <...> следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим разрушениям стен <...> вплоть до полного разрушения здания", – говорится в судебных материалах.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани в мае 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, включая семерых детей и двоих учителей.

Первоначальная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым на момент совершения убийства, однако в дальнейшем врачи пришли к выводу о его полной вменяемости.

Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек.

Галявиева признали виновным в содеянном и назначили пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима. В суде он полностью признал свою вину.