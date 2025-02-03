Новости регионов: в Сочи тушили крупный пожар в жилом коттедже

В Краснодарском крае минувшим вечером, 2 февраля, тушили крупный пожар. В Сочи горели крыша и мансарда жилого коттеджа, огонь распространился на 300 квадратных метров. Тушение длилось два часа, на месте работали 50 человек и 14 единиц техники.

В Карелии – "форелевая лихорадка". Неизвестные повредили садки в местном хозяйстве, и 45 тонн дорогой рыбы оказались в открытой воде. Запретить ловлю в общедоступных местах нельзя, чем и воспользовались рыбаки – за бесплатной форелью приезжают даже из соседних регионов. Пропажу оценили в 30 миллионов рублей, а виновников происшествия ищет полиция.

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