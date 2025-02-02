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Новости

02 февраля, 13:15

Происшествия

В московском отеле проверяют записи с камер после отравления шести девочек-танцовщиц

В московском отеле проверяют записи с камер после отравления шести девочек-танцовщиц

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Роспотребнадзор проводит расследование в связи с отравлением шести девочек-танцовщиц, приехавших в Москву для участия в хореографическом конкурсе. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, где им проводят обследование и ставят капельницы.

Преподаватель танцевального коллектива "Вдохновение" Виктория Сарычева рассказала, что детям стало плохо вечером. Все ели одинаковую пищу – борщ, котлеты и гречку. По словам руководителя УК "Группа Отелей Русские Сезоны" Владимира Масютина, в отель заезжали три службы доставки, и сейчас проверяют записи с камер, чтобы выяснить источник проблемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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