Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 09:30

Общество

В Сеть выложили кадры с выловленной навагой, которую оставили на льду на Сахалине

В Сеть выложили кадры с выловленной навагой, которую оставили на льду на Сахалине

Новости часа: больше 30 тысяч подарков собрали в Москве для участников СВО

В Москве появилась услуга "девушки на 23 Февраля"

"Московский патруль": росгвардейцы провели военно-спортивные состязания

"Московский патруль": мошенники используют новые уловки в преддверии 23 Февраля

Новости мира: Роспотребнадзор следит за информацией о новом коронавирусе в Китае

Синоптики пообещали, что москвичи почувствуют приближение весны в выходные

Подарки к 23 февраля подорожали на 11%

Температурные качели ожидаются в Москве в предстоящие выходные

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Для жителей Сахалинской области рыбалка стала просто забавой. В Сети появились кадры с выловленной навагой, которая никому не нужна и просто валяется на льду. При этом в магазинах ее стоимость может достигать нескольких сотен рублей за килограмм.

В комментариях рыбаки попытались оправдаться, что в природе ничего не пропадет и заявили, что все съедят животные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика