В Сеть выложили кадры с выловленной навагой, которую оставили на льду на Сахалине

Для жителей Сахалинской области рыбалка стала просто забавой. В Сети появились кадры с выловленной навагой, которая никому не нужна и просто валяется на льду. При этом в магазинах ее стоимость может достигать нескольких сотен рублей за килограмм.

В комментариях рыбаки попытались оправдаться, что в природе ничего не пропадет и заявили, что все съедят животные.

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