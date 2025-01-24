"Московский патруль": москвичам рассказали про работу экспертов-химиков МВД РФ

В экспертно-криминалистическом центре МВД России проводят экспертизы на основе научных методов и исследований. Там изучают горючие-смазочные вещества, которые в последнее время нередко используются при совершении поджогов и других диверсий.

Специалист Елена Шевченко работает в экспертно-криминалистическом центре МВД и помогает следователям разобраться в делах о хищениях нефтепродуктов и поджогах.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".