24 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": москвичам рассказали про работу экспертов-химиков МВД РФ
В экспертно-криминалистическом центре МВД России проводят экспертизы на основе научных методов и исследований. Там изучают горючие-смазочные вещества, которые в последнее время нередко используются при совершении поджогов и других диверсий.
Специалист Елена Шевченко работает в экспертно-криминалистическом центре МВД и помогает следователям разобраться в делах о хищениях нефтепродуктов и поджогах.
Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".