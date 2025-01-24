The Thaiger: лжебегун обокрал в Таиланде дом на три миллиона рублей

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Лжебегун украл в доме, расположенном неподалеку от Бангкока, ценные вещи и драгоценности на сумму 1 миллион батов (3 миллиона рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Пострадавший Канин Косонвиттаянан рассказал полицейским, что обнаружил вскрытые окна и двери, когда вернулся домой. Он отметил, что в жилище не стояли камеры видеонаблюдения, поэтому записи пришлось просить у соседа.

Выяснилось, что по району регулярно с рюкзаком на спине бегал мужчина, который потом совершал кражи.

После этого случая на улице обокрали еще один дом. Правоохранители подозревают в этом того же мужчину, а жители района считают, что преступник бегал, чтобы убедиться, что в домах никого нет. Личность злоумышленника пока не установлена.

Между тем в Москве задержали 24-летнюю женщину, вскрывшую дверной замок и похитившую из квартиры ювелирные украшения. Подозреваемую задержали в Ведерниковом переулке.

Украденным, по информации правоохранителей, она распорядилась по своему усмотрению. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.