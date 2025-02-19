Новости мира: аномальный снегопад накрыл Турцию

Турция утопает в снегу. Метели накрыли в том числе те районы, где обычно их не бывает. Нетипичная для страны зимняя погода нарушила авиасообщение. Менее чем за сутки турецкие авиалинии отменили больше 60 рейсов в Стамбуле.

Кроме того, более 30 человек пострадали на футбольном матче в городе Малаппурам на юге Индии. Прямо перед началом игры около трибуны со зрителями начали взрываться петарды. Искры попали в людей, из-за чего многие оказались в больнице с сильными ожогами. Полиция проводит расследование.

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