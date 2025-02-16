Новости мира: ураган разбушевался в Западной Австралии

Мощный тропический циклон пятой категории обрушился на побережье Западной Австралии. Ветер скоростью почти в 300 километров в час сносил все на своем пути. В эпицентр стихии едва не попал целый город. Кроме того, циклон принес сильные ливни. В некоторых районах за три дня выпало 500 миллиметров осадков.

Между тем в Мюнхене прошла масштабная акция протеста. Активисты собрались в центре столицы Баварии, чтобы потребовать от участников мюнхенской конференции по безопасности скорейшего начала мирных переговоров по Украине и Израилю. По словам участников акции, лидеров стран НАТО заботят не вопросы мира, а их личные интересы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.