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16 февраля, 08:30

Общество

Новости мира: ураган разбушевался в Западной Австралии

Новости мира: ураган разбушевался в Западной Австралии

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Мощный тропический циклон пятой категории обрушился на побережье Западной Австралии. Ветер скоростью почти в 300 километров в час сносил все на своем пути. В эпицентр стихии едва не попал целый город. Кроме того, циклон принес сильные ливни. В некоторых районах за три дня выпало 500 миллиметров осадков.

Между тем в Мюнхене прошла масштабная акция протеста. Активисты собрались в центре столицы Баварии, чтобы потребовать от участников мюнхенской конференции по безопасности скорейшего начала мирных переговоров по Украине и Израилю. По словам участников акции, лидеров стран НАТО заботят не вопросы мира, а их личные интересы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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