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15 февраля, 07:45

Общество

Ветеран СВО открыл ферму в Подмосковье

Ветеран СВО открыл ферму в Подмосковье

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После службы в зоне СВО Роман Гомыляев с семьей решил начать новую жизнь – купил участок под Можайском и занялся фермерством. Сейчас на его подворье живут овцы редких пород, курицы, утки и кролики. В планах – завести белок, страусов, павлинов и раков, а также поставить теплицу.

До СВО Роман был юристом, но после ранения и реабилитации прошел курсы животноводства. Теперь супруги мечтают развивать хозяйство и благоустроить пляж рядом с домом, открыв кемпинг и мини-маркет. Для этого уже подали заявку на грант.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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