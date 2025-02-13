Бойцы СВО Роман и Юрий помогают готовить молодых солдат

Роман и Юрий отправились добровольцами в зону специальной военной операции, плечом к плечу выполняли боевые задачи, а теперь обучают будущих солдат. Они проводят тренировки, читают лекции и помогают вернувшимся с фронта адаптироваться к мирной жизни.

За время службы они участвовали в боях за Артемовск, Богдановку и Работино. Сейчас друзья продолжают работу в благотворительном фонде, где собирают гуманитарную помощь и поддерживают ветеранов.

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