Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 23:55

Общество

Бойцы СВО Роман и Юрий помогают готовить молодых солдат

Бойцы СВО Роман и Юрий помогают готовить молодых солдат

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Москвичам рассказали о погоде 13 февраля

"Атмосфера": минус 8 градусов ожидается в Москве вечером 13 февраля

Звезды спорта исполнили мечту школьницы в рамках проекта "Давай друЖИТЬ!"

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

"Доктор 24": терапевт рассказал, как домашние животные влияют на здоровье человека

Новости регионов: в зоопарке Калининграда львица напала на партнера

Западные СМИ заявили, что прием "Оземпика" может привести к слепоте

Метеостанция ВДНХ показала температуру 7,9 градуса мороза утром 13 февраля

Роман и Юрий отправились добровольцами в зону специальной военной операции, плечом к плечу выполняли боевые задачи, а теперь обучают будущих солдат. Они проводят тренировки, читают лекции и помогают вернувшимся с фронта адаптироваться к мирной жизни.

За время службы они участвовали в боях за Артемовск, Богдановку и Работино. Сейчас друзья продолжают работу в благотворительном фонде, где собирают гуманитарную помощь и поддерживают ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
обществовидеоДарья КрамароваМария Панкратова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика