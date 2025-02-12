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12 февраля, 12:00

Общество

"Доктор 24": диетолог рассказала, как питание влияет на здоровье почек

"Доктор 24": диетолог рассказала, как питание влияет на здоровье почек

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Почему зимой почки в зоне риска? Сколько огурцов нужно есть жителям большого города, чтобы избежать камней в почках?

Как гречка снижает уровень мочевой кислоты? Какая селедка помогает защитить почки, а какая может навредить? И как правильно употреблять пшеничные отруби, чтобы избежать побочных эффектов?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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Программа: Доктор 24
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