"Доктор 24": диетолог рассказала, как питание влияет на здоровье почек

Почему зимой почки в зоне риска? Сколько огурцов нужно есть жителям большого города, чтобы избежать камней в почках?

Как гречка снижает уровень мочевой кислоты? Какая селедка помогает защитить почки, а какая может навредить? И как правильно употреблять пшеничные отруби, чтобы избежать побочных эффектов?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.