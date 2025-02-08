Москвичи прислали кадры созданных из корма для животных ковров

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Москвичи прислали кадры созданных ковров из корма для животных. Они находятся в парке "Щукинское" на северо-западе столицы. Из круп, зерен и желудей выложили пейзажи, растения и животных.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.