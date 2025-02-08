Жители столицы познакомятся с традициями дворянского быта в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В столичных усадьбах и на городских площадках проекта "Зима в Москве" 8 и 9 февраля пройдут мероприятия, которые познакомят москвичей и туристов с чайными традициями и особенностями дворянского быта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, до 28 февраля в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" в саду имени Баумана и в парке "Останкино" проходит бал-спектакль "Театр в шкатулке". Все желающие могут надеть костюм дворянина и сделать памятную фотографию, попробовать себя в старинных танцах и посмотреть выступление фокусника-иллюзиониста. Для детей подготовлены игры и сказочный квест.

Насыщенную программу проведут и в музее-усадьбе "Люблино". Там подготовлены интерактивные спектакли с артистами с исторических костюмах. Посетителям предложат присоединиться к традиционным забавам.

В клубе любителей чая на Тверской площади в рамках фестиваля "Московское чаепитие" проходит детская интерактивная сказка. Каждые выходные до 23 февраля в 17:00 юным посетителям рассказывают о традициях чаепития вместе с волшебными персонажами.

В эти выходные, 8 и 9 февраля, в 13:00 на катке в Парке Горького состоится ледовое шоу, в котором поучаствуют профессиональные фигуристы. Кроме того, гости смогут попробовать горячий чай "Москва".

Между тем в парке "Ходынское поле" 8 и 9 февраля пройдет костюмированный фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека". Для посетителей организуют стилизованные зоны. В салоне "Макияж" опытные визажисты помогут всем желающим создать образ эпохи стиляг, а в корнере "Прически" стилисты-парикмахеры сделают укладки в духе 1950-х годов.